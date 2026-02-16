Salzburg patzt beim GAK: Letsch will „genau in die Analyse gehen“

0:2 gegen Austria Wien, 1:1 am Sonntag beim Vorletzten GAK: Red Bull Salzburg hat den Frühjahrsstart in der ADMIRAL Bundesliga gehörig verpatzt. Da auch die Konkurrenz schwächelt, stehen die Schützlinge von Thomas Letsch nach der 19. Runde punktgleich vor dem LASK trotzdem an der Tabellenspitze.

Der deutsche Coach steht unabhängig davon in der Kritik. „Druck hast du immer bei einem Verein, wo es nur um Titel geht, wenn du nicht dominant in der Liga bist“, betonte Letsch.

Er unterstrich einmal mehr, dass er sich selbst den größten Druck mache. Intern wird er nach den jüngsten Auftritten wohl auch Gegenwind verspüren. Neo-Sport-Geschäftsführer Marcus Mann hatte schon in Interviews vor der GAK-Partie durchklingen lassen, dass es wichtig sei, möglichst rasch auch Ergebnisse zu liefern. 33 Punkte sind für Salzburger Maßstäbe aus den vergangenen Jahren eine durchwachsene Ausbeute. „Salzburg 2026 mit Salzburg 2021 zu vergleichen, ist nicht sinnvoll. Wir leben im Hier und Jetzt“, meinte Letsch.

Salzburg „verschlief“ Anfangsphase

Da wartet auf ihn viel Arbeit, gilt es doch am Sonntag bei Verfolger LASK auf die Siegerstraße zurückzukehren. „Wir arbeiten die ganze Woche an gewissen Themen und kommen dann sehr schlecht in die Partie. Da waren Sachen dabei, die für mich sehr verwunderlich waren, da muss ich genau in die Analyse gehen“, sagte Letsch. Gegen die Austria habe sein Team „ein bisschen behäbig“ gewirkt, nun habe es die Anfangsphase „verschlafen“. Ein kurioses Eigentor von Tim Drexler inklusive. „Tim gilt es, keine Vorwürfe zu machen, das wäre alles andere als gerechtfertigt“, erläuterte Letsch.

Der Deutsche hatte eine Hereingabe von Leon Klassen aus spitzestem Winkel an der kurzen Stange unglücklich ins eigene Tor befördert (16.). „Das passiert einmal in 100 Spielen, dass der aus dem Winkel reingeht“, sagte Offensivspieler Kerim Alajbegovic. Den Grund für den verpassten Sieg müsse man aber auch in der Offensive suchen. „Wir waren dominant, aber am Ende hat der letzte Punch gefehlt, dass wir unbedingt das Tor machen wollen“, meinte der 18-Jährige nach einem Spiel, das „nicht das schlechteste, aber auch nicht das beste“ gewesen sei.

Konate freut sich auf Duell mit LASK

Gegen den LASK müsse die Leistung besser sein. 1:1-Torschütze Karim Konate (40.) war diesbezüglich zuversichtlich. „Wir müssen die nächsten Spiele jetzt einfach gewinnen. Es ist das Beste für uns, dass wir jetzt gegen den aktuell stärksten Gegner spielen“, sagte der Stürmer. Die Grazer konnten mit dem Remis deutlich besser leben, obwohl der Abstand auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz auf drei Punkte zusammenschmolz.

„Bis auf einen Moment waren wir fokussiert und ready. Wenn ich sehe, dass die Spieler nach einem 1:1 gegen Salzburg nicht ganz happy sind, stimmt mich das positiv“, resümierte GAK-Coach Ferdinand Feldhofer. Vor allem in den ersten 35 Minuten habe seine Truppe gut und kompakt mit und gegen den Ball agiert, sich auch deshalb ein Unentschieden „verdient“ und einen „Schritt in die richtige Richtung“ gemacht. „Wir sind weiter als im Herbst“, ergänzte der Steirer.

WAC unter Atalan weiter schwach

Auf den WAC trifft das nach einem 1:2 bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz nicht zu. Nach Peter Pacult hat auch Ismail Atalan das Ruder nicht herumreißen können. In sieben Pflichtspielen gab es fünf Niederlagen bei einem Sieg und einem Remis. „Wir müssen mit einer anderen Haltung ins Spiel gehen. Der Ist-Zustand ist, dass von Spielerseite mehr kommen muss“, sagte ein „maximal enttäuschter“ WAC-Coach. Die Spieler sind sich dessen bewusst. „Der Wurm ist momentan drinnen. Wir kassieren so ein dummes erstes Tor und vorne sind wir zu ungenau. Wahrscheinlich ist es Kopfsache“, vermutete Abwehrchef Dominik Baumgartner.

Die nächste Chance auf Zählbares bietet sich am Samstag im „Krisenduell“ bei Rapid, beide Teams liegen drei Runden vor Schluss außerhalb der Top sechs. „Wir können nur über Kampf und viel Arbeit kommen. Wir müssen gemeinsam da raus, und das werden wir zu 100 Prozent schaffen“, sagte Atalan. Die Linzer tankten wichtiges Selbstvertrauen im Kampf um den Ligaverbleib. „Die Mannschaft hatte hart zu kämpfen, weil sie lange kein Spiel gewonnen hatte. Wir müssen schon noch viele Punkte holen, aber der Anfang ist getan“, meinte BWL-Coach Michael Köllner nach seinem Premierensieg.