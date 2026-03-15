Salzburg vs. Rapid & Austria vs. Sturm: Die Meistergruppe heute live

Der Kracher Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid am Sonntag ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Anschließend Austria Wien gegen Tabellenführer Sturm Graz ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sendung mit Sky X live streamen

Nach der Punkteteilung liegen alle Teams der Meistergruppe innerhalb von drei Punkten. Das Rennen um die Meisterschaft nimmt dramatisch Fahrt auf und auch der Abstiegskampf gewinnt an Tempo. Wem gelingt der perfekte Start in den Finaldurchgang, welches Team lässt gleich zu Beginn Punkte liegen? Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Kracher Salzburg gegen Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag trifft Red Bull Salzburg zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf den SK Rapid. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs konnten die Hütteldorfer die Bullen mit 1:0 bezwingen und sich damit den Einzug in die Meistergruppe sichern. Ob das Team von Johannes Hoff Thorup erneut triumphiert oder Daniel Beichler und seiner Mannschaft die Revanche gelingt, erfahren Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Sonntagabend trifft Austria Wien auf den neuen Tabellenführer Sturm Graz. Die bisherigen beiden Saisonduelle gingen jeweils an die Wiener – gelingt ihnen auch im dritten Spiel ein Sieg oder hält sich Sturm auf Platz 1? Fans sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderator Johannes Brandl empfängt die Zuseher:innen ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog zum Bundesliga-Sonntag.

Sonntag, 15. März 2026

14:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Artikelbild: GEPA