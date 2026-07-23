Salzburg schaut genau hin: Hajduk Split schlägt Pafos in EL-Quali-Hinspiel

Vorteil für Hajduk Split: Die Kroaten haben gegen den FC Pafos aus Zypern das erste Aufeinandertreffen der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League mit 2:0 (0:0) für sich entschieden.

Genau beobachtet wird das Duell vom FC Salzburg: Der Gewinner des Duells trifft in der 3. Runde auf die „Bullen“.

Hajduk, wo der frühere Sturm- und LASK-Profi Dario Maresic in der Startelf stand, hat sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschafft. Dieses geht am nächsten Donnerstag (19 Uhr) über die Bühne.

Salzburg steigt am 6. August auswärts gegen Hajduk Split oder Pafos in die Europacup-Qualifikation ein. Eine Woche darauf geht es zu Hause in die Entscheidung.