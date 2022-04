Salzburg-Sportdirektor Freund: „Wir wollen unbedingt das Double holen“

via

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg hat den neunten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga in Folge standesgemäß eingefahren. Gegen die Wiener Austria setzte sich der Titelverteidiger am Sonntag mit 5:0 (3:0) durch und ist damit von Verfolger Sturm Graz bis Saisonende nicht mehr einzuholen.

„Es ist ein richtig schöner Tag für den Verein. Wir sind absolut verdient Meister. Heute wird noch richtig gefeiert“, sagte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview und fügte an: „Im Nachhinein ist immer klar, dass wir der neue Meister sind und jeder sagt Salzburg ist nicht zu biegen. Aber ich weiß auch immer die Schlagzeilen vor der Saison wo steht, endlich ist es soweit und Salzburg ist zu biegen. Im Endeffekt sind wir jetzt wieder Meister und das macht uns extrem stolz. Jetzt sollen die Jungs und alle die daran beteiligt sind auch feiern.“

Am kommenden Sonntag steht für die Salzburger noch das Cupfinale gegen die SV Ried an. „Wir wollen unbedingt das Double holen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir fast eine perfekte Saison gespielt. Das Double ist die Abrundung von einer perfekten Saison“, erklärte Freund.