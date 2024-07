Salzburg stellt neues Auswärtstrikot vor

Vizemeister Red Bull Salzburg hat sein Auswärtstrikot für die kommende Saison vorgestellt.

Die Bullen werden in der Spielzeit 2024/25 mit einem dunkelblauen Trikot mit hellblauen Elementen in Blitzform auflaufen. „Energie, Kraft und Talent – das alles muss unsere Mannschaft bei jedem Spiel auf den Platz bringen. Unser Auswärtstrikot 2024/25 verdeutlicht die Elektrizität, die unsere Gegner spüren, wenn wir das Spielfeld betreten“, lautet die offizielle Beschreibung des Trikots in einer Aussendung der Salzburger.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Red Bull Salzburg (@fcredbullsalzburg)

Neben Auswärtstrikot: Salzburg kündigt neues Frauenteam an

Zusätzlich zur neuen Ausrüstung der Bullen wird es auch eine neue Frauen-Fußballmannschaft in Salzburg geben. Nachdem der letztjährige Start mit einer U16 erfolgt war, die im U14-Bewerb der Männer mitspielen durfte, wird in der kommenden Saison ein weiteres Salzburger Frauenteam an den Start gehen. Denn die Salzburger steigen mit einem U20-Team (als zweite Mannschaft des Bundesligisten FC Bergheim) in die Future League ein, die österreichweit stattfindet und in der alle zweiten Teams der Frauen-Bundesligisten vertreten sind.

Bernd Winkler, Leiter Frauen-Fußball bei Red Bull Salzburg, sagt dazu: „Nachdem wir im Jahr eins enorm viel lernen und aufnehmen konnten, geht es jetzt auf einer doch deutlich anderen Ebene weiter. Wir spielen in ganz Österreich und ausschließlich gegen Frauenteams, die es teilweise schon etliche Jahre gibt und die, wie etwa St. Pölten, Altach oder Sturm Graz, zu den Großen im österreichischen Frauenfußball gehören. Für uns ist das eine spannende neue Aufgabe und der nächste Schritt in unserem Entwicklungsprozess. Wir wollen dabei lernen und uns natürlich auch da wieder gut präsentieren.“

(Red./Red Bull Salzburg) / Bild: Red Bull Salzburg