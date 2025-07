Salzburg und GAK gewinnen Testspiele

Vizemeister FC Red Bull Salzburg gewinnt das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison.

Im ersten Match nach der Klub-WM setzen sich die Bullen in Zell am See gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan mit 2:1 (1:1) durch. Neuzugang Sota Kitano (29.) und Edmund Baidoo (56.) treffen für Salzburg.

GAK besiegt Zilina

Auch der GAK bestreitet sein Testspiel erfolgreich. Gegen den slowakischen Erstligisten MSK Zilina gewinnen die Steirer mit 3:1 (1:1.) Daniel Maderner (23.), Murat Satin (76.) und Neuzugang Alexander Hofleitner (85.) erzielen die Tore des GAK.

