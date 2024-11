Salzburg verkündet Testspiel-Kracher

Der FC Red Bull Salzburg begrüßt am 6. Jänner 2025 den deutschen Rekordmeister Bayern München zu einem Testspiel.

Nur wenige Tage nach dem frühen Trainingsstart (2. Jänner 2025) im kommenden Jahr empfangen die „Bullen“ mit dem deutschen Rekordmeister einen prominenten Gegner. Das Testmatch findet um 18:00 Uhr in der Red Bull Arena statt.

Ein Mitgrund für das hochkarätige Match kurz nach Jahresbeginn ist das neue Format der UEFA Champions League. Mit zwei Europacup-Spieltagen im Jänner will Salzburg für den Endspurt der CL-Ligaphase gerüstet sein.

Der Vorverkauf für Besitzer von Dauerkarten, die je ein Gratis-Ticket für dieses Spiel erhalten, startet bereits heute. Der freie Verkauf für den Testspiel-Schlager beginnt am 19. November 2024 (10:00 Uhr).

Die Bayern sind für Salzburg alles andere als Neuland, in den vergangenen drei Jahren gab es fünf Aufeinandertreffen. In der Champions League kassierte man bei einem Remis (1:1) drei teils hohe Niederlagen (1:7,2:6,1:3), in einem Testspiel 2023 gab es in der Red Bull Arena ein 4:4.