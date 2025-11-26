Salzburg verliert gegen 99ers – Ljubljana wieder Tabellenführer

Red Bull Salzburg hat am Mittwochabend in einer sehr torreichen 23. Runde der ICE-Eishockeyliga zu Hause gegen die Graz 99ers 2:5 verloren. Die Steirer bescherten Neo-Trainer Dan Lacroix ein gelungenes Debüt. In Linz vergaben die Black Wings eine 3:1-Führung gegen HCB Südtirol und verloren noch 3:6. Die Vienna Capitals besiegten Fehervar daheim 3:1. Im Spitzenduell holte sich Olimpija Laibach mit einem 6:3 über die Pustertal Wölfe die Tabellenführung zurück.

In Innsbruck gelang den Haien nicht nur das Ende ihrer Negativserie von vier Niederlagen en suite: Die Gastgeber drehten im spektakulärsten Match mit 15 Treffern gegen den Rekordmeister einen 2:4-Rückstand nach dem ersten Abschnitt mit fünf Toren hintereinander zunächst auf 7:4. Auch in der Folge fielen noch viele Tore, der KAC musste sich mit 6:9 beugen. Es war erst die zweite Niederlage für die Rotjacken in der regulären Spielzeit in 17 Spielen seit Anfang Oktober. Die Pioneers Vorarlberg überraschten wieder einmal gegen einen höher eingeschätzten Gegner. Im Heimspiel besiegten sie den zuletzt in guter Form befindlichen Villacher SV mit 5:4.

Salzburg bleibt zurück

Nicht weniger als 53 Treffer in einer Runde: Das hat Seltenheitswert. Auf die Tabelle hatten die Ergebnisse mehrfache Auswirkungen. Die Wölfe mussten die Führung an Laibach abgeben, das nun mit einem Punkt Vorsprung führt. Bestes rot-weiß-rotes Team sind nun die Graz 99ers, die den KAC auf Platz drei ablösten. Den Grazern fehlen aber nun nur noch zwei Zähler auf Ljubljana. Je nach Abschneiden der Wölfe könnten die Grazer mit einem Auswärtssieg in Laibach am Freitag die Tabellenspitze übernehmen. Meister Salzburg blieb weiterhin nur auf dem siebenten Tabellenrang.

