Salzburg veröffentlicht emotionales Abschiedsinterview mit Marsch

Trainer Jesse Marsch hat sich in einem emotionalen Abschiedsinterview von seinem Klub Red Bull Salzburg verabschiedet und dabei auf seine zwei Jahre in der Mozartstadt zurückgeblickt.

Das Interview im Video

Marsch verlässt die Salzburger nach zwei Saisonen in Richtung RB Leipzig in die deutsche Bundesliga. Mit Salzburg holte der US-Amerikaner in zwei Jahren zwei Mal das Double aus Meisterschaft und Pokal und sorgte mit seinem Team auch in der Champions League für furiose Auftritte.

Bild: FC Red Bull Salzburg