Salzburg verpflichtet Youngster aus Venezuela

Red Bull Salzburg hat die Verpflichtung von Offensivspieler Yerwin Sulbaran verkündet.

Der 18-Jährige wechselt zur neuen Saison vom venezolanischen Erstligisten Monagas SC nach Salzburg und unterschreibt in der Mozartstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Sulbaran machte im vergangenen Jahr bei der U17-WM auf sich aufmerksam und zog mit Venezuela in Sechzehntelfinale ein, wo dann Endstation war.

Sulbaran gesellt sich in Salzburg damit zu einem Trio um Johannes Moser, Jakob Pokorny (Österreich) und Jonathan Kalimina (Sambia), das bei der zurückliegenden U17-WM im Einsatz war.

Sulbaran wird – wie für Talente in Salzburg üblich – zunächst bei Kooperationsklub FC Liefering in der 2. Liga starten.

Bild: Red Bull Salzburg