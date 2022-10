Salzburg vs. Dinamo: Als sich Lazaro sein Trikot zu früh auszog

via

24. August 2016, Wals-Siezenheim, Champions-Leauge-Playoff-Rückspiel, 22. Spielminute: Nach einem 1:1 im Hinspiel bringt Valentino Lazaro den FC Salzburg mit einem sehenswerten Treffer gegen Dinamo Zagreb in Führung. Im Glaube, Salzburg zur ersten Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase geschossen zu haben, zieht er sich beim Torjubel sein Trikot aus.

Doch die Bullen freuen sich zu früh, in der Schlussphase gelingt Dinamo noch der Ausgleich, in der Verlängerung besiegeln die Kroaten das neunte Aus des österreichischen Serienmeisters in der Champions-League-Qualifikation.

„Jeder geht in die Verlängerung, als hätten wir schon verloren. Da verstehe ich nicht, wie man so negativ sein kann. Die Chancen standen 50:50, da hat die Cleverness gefehlt. Und hinten schafft man es nicht, dicht zu machen. Da fehlen mir die Worte“, kritisierte der damals 20-jährige Lazaro anschließend seine Teamkollegen.

Insgesamt darf Salzburg jedoch auf eine positive Bilanz gegen Dinamo Zagreb blicken. Von sechs Aufeinandertreffen konnten die Mozartstädter drei gewinnen (zuletzt beim 5:1-Auswärtssieg in der Europa-League-Gruppenphase 2014/15), zweimal gab es ein Unentschieden, nur im CL-Playoff-Rückspiel 2016/17 setzte es eine Niederlage (nach Verlängerung).

Mit dieser Startelf spielte Salzburg unter Trainer Oscar Garcia:

Mit Salzburg-Rekordspieler Andreas Ulmer, Rückkehrer Bernardo und Torhüter Alexander Walke befinden sich noch drei Spieler der damaligen Startelf im aktuellen Kader der Bullen.

So spielte Dinamo Zagreb:

