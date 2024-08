Salzburg vs. Twente: Das CL-Quali-Hinspiel heute live auf Sky Sport Austria

Für den FC Salzburg geht es am heutigen Dienstagabend in der Qualifikation zur UEFA Champions League los. Die „Bullen“ bestreiten in der 3. Quali-Runde zuhause gegen FC Twente Enschede das Hinspiel (ab 20:40 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen).

Der österreichische Vizemeister kämpft um eine gute Ausgangsposition für das Retourmatch in einer Woche in den Niederlanden. Bei einem Aufstieg würde es im Play-off gegen den Sieger aus Glasgow Rangers – Dynamo Kiew gehen.

Im Falle eines Ausscheidens gegen den Vorsaison-Dritten der Eredivisie stünden das Team von Trainer Pepijn Lijnders fix in der Europa-League-Ligaphase.

Janko: Auf Salzburg wartet „ein heißer Ritt“ gegen Twente



Dienstag, 06.08.2024:

FC Salzburg – FC Twente Enschede ab 20:40 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA