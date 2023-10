Salzburg zu Gast bei Inter: Alle Spiele des dritten Spieltags der Champions League live bei Sky Sport Austria

Salzburgs Gastspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion mit Sky Experte Marc Janko als Co-Kommentator am Dienstag ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Begegnungen des dritten Spieltags wie SC Braga gegen Real Madrid am Dienstag oder Newcastle United gegen Borussia Dortmund am Mittwoch ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Sky Expertenpower am dritten Spieltag: Julian Baumgartlinger & Didi Hamann am Dienstag und Andreas Herzog & Marc Janko am Mittwoch

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live bei Sky

Streame die Champions League mit dem Sky-X-Traumpass

Sky Seher:innen erleben auch am dritten Spieltag der UEFA Champions League alle Spiele live bei Sky Sport Austria als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.

Inter Mailand gegen Salzburg am Dienstag live bei Sky Sport Austria

In der zweiten Saison in Folge ist der FC Salzburg am Dienstag im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand gefordert. Ging es in der letzten Saison gegen den AC Milan, bekommt man es heuer mit dem Stadtrivalen und Vorjahres-Finalisten Inter Mailand zu tun. Kann das Team von Gerhard Struber für eine Überraschung sorgen? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Parallel empfängt Galatasaray Istanbul auf Sky Sport Austria 3 den FC Bayern mit Konrad Laimer.

Im Anschluss trifft Real Madrid in Portugal auf den SC Braga und will dort die makellose Bilanz von zwei Siegen in ebenso vielen Spielen weiter ausbauen. Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Paris Saint-Germain gegen AC Milan am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch will Paris Saint-Germain nach der 1:4 Niederlage gegen Newcastle am vergangenen Spieltag für Wiedergutmachung sorgen. Ob dies gegen den noch sieglosen AC Milan gelingt, wird um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel kommt es zu einem Österreicher-Duell, wenn Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald mit RB Leipzig auf Roter Stern Belgrad mit Kapitän Aleksandar Dragovic treffen. Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

Zur frühen Anstoßzeit ist Lazio Rom zu Gast bei Feyenoord Rotterdam, dem Team von Gernot Trauner. Ab 18:00 Uhr können die Sky Zuseher:innen live auf Sky Sport Austria 2 dabei sein. Zeitgleich trifft der FC Barcelona auf Sky Sport Austria 3 auf Shakhtar Donezk.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 3. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Inter Mailand – FC Salzburg ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Sky Experte Marc Janko

Galatasaray Istanbul – Bayern München ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

SC Braga – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester United – FC Kopenhagen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Union Berlin – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Sevilla – FC Arsenal um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Benfica Lissabon – Real Sociedad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

RC Lens – PSV Eindhoven um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Julian Baumgartlinger & Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Feyenoord Rotterdam – Lazio Rom ab 18:00 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

FC Barcelona – Shakhtar Donezk ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Paris Saint-Germain – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Newcastle United – Borussia Dortmund um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

RB Leipzig – Roter Stern Belgrad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Young Boys Bern – Manchester City um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Celtic Glasgow – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Royal Antwerpen – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

(APA) / Bild: Imago