Salzburgs CL-Gegner Lille patzt bei Grbic-Klub Lorient

Meister Lille kommt in der französischen Fußball-Ligue-1 einfach nicht in Fahrt. Der Titelverteidiger und Champions-League-Gruppengegner von Red Bull Salzburg kassierte am Freitagabend zum Auftakt der 5. Runde gegen Lorient eine 1:2-Niederlage und hat damit nur eines der bisherigen fünf Spiele siegreich beendet.

Mit fünf Punkten ist Lille nur Liga-Zehnter. Lorient hat als Vierter drei Zähler mehr, Adrian Grbic kam ab der 81. Minute und damit einmal mehr als “Joker” zum Zug. Den entscheidenden Treffer von Stürmer Terem Moffi (87.), der auch das erste Tor von Armand Lauriente (7.) vorbereitet hatte, sah er aus nächster Nähe.