Salzburgs CL-Quali-Fluch nur noch leises Echo der Vergangenheit

Der Fluch der Champions-League-Qualifikation ist für Fußballmeister Salzburg seit dem Vorjahr nur noch leises Echo der Vergangenheit. Hatte man das Premierenticket für die Gruppenphase 2019 noch über die automatische Länderquali gelöst, überwanden die “Bullen” 2020 im Play-off gegen Maccabi Tel Aviv die letzte Hürde auch aus eigener Kraft. Nun wartet im entscheidenden Duell Bröndby, der Grundstein soll im Heimhinspiel am Dienstag (21 Uhr live Sky – stream das Spiel mit Sky X Traumpass) gelegt werden.

Bevor der Bann gebrochen wurde, waren alle elf Versuche, die Königsklasse seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 via Qualifikation zu erreichen, gescheitert. Negativhöhepunkt war 2012 das Aus in der 2. Qualirunde gegen Düdelingen aus Luxemburg.

Davon redet inzwischen keiner mehr, zu stark waren die internationalen Darbietungen der Salzburger in den vergangenen Jahren. Und die Auftritte in den beiden Gruppenphasen konnten sich sehen lassen. Auch wenn die Topteams wie Liverpool und Napoli (2019/20) sowie Bayern München und Atletico Madrid (2020/21) im Endeffekt zu stark waren.

Beide Male erfüllten die Salzburger ihre “Pflicht” und ließen die als schwächer eingestuften Teams Genk bzw. Lokomotive Moskau hinter sich und schafften so den Umstieg in die Europa League. Das dürfte auch heuer wieder das Minimalziel sein, wieder ist man bei der Auslosung am 26. August im dritten von vier Töpfen gesetzt. Doch zuvor muss Bröndby überwunden werden.

Die bisherigen zwölf Anläufe von Fußball-Meister Salzburg, in der Red-Bull-Ära über die Qualifikation in die Champions League einzuziehen.

Übersicht der gescheiterten Champions-League-Qualifikationen von Red Bull Salzburg

2006/07 3. Rd.: Salzburg – Valencia CF 1:0 (h), 0:3 (a)

2007/08 3. Rd.: Salzburg – Schachtar Donezk 1:0 (h), 1:3 (a)

2009/10 Play-off: Salzburg – Maccabi Haifa 1:2 (h), 0:3 (a)

2010/11 Play-off: Salzburg – Hapoel Tel Aviv 2:3 (h), 1:1 (a)

2012/13 2. Rd.: Salzburg – F91 Düdelingen (LUX) 0:1 (a), 4:3 (h)

2013/14 3. Rd.: Salzburg – Fenerbahce Istanbul 1:1 (h), 1:3 (a)

2014/15 Play-off: Salzburg – Malmö FF 2:1 (h), 0:3 (a)

2015/16 3. Rd.: Salzburg – Malmö FF 2:0 (h), 0:3 (a)

2016/17 Play-off: Salzburg – Dinamo Zagreb 1:1 (a), 1:2 n.V.(h)

2017/18 3. Rd.: Salzburg – HNK Rijeka 1:1 (h), 0:0 (a)

2018/19 Play-off: Salzburg – Roter Stern Belgrad 0:0 (a), 2:2 (a)

2020/21 Play-off: Salzburg – Maccabi Tel Aviv 2:1 (a), 3:1 (h)

