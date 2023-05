Sampdoria Genua steigt aus Serie A ab

Machtwechsel in Genua: Nur zwei Tage nach dem direkten Wiederaufstieg des CFC ist Stadtrivale Sampdoria aus der Serie A abgestiegen.

Italiens Fußballmeister von 1991 verlor am Montag mit 0:2 (0:2) bei Udinese Calcio und steht damit als erster Absteiger fest. Nach nur drei Siegen aus 35 Spielen belegt das Team den letzten Tabellenplatz.

Am Samstag hatte der CFC Genua die Rückkehr ins italienische Oberhaus perfekt gemacht. Der erste Fußballmeister des Landes ist vor den letzten beiden Runden in der Serie B nicht mehr vom zweiten Aufstiegsplatz zu verdrängen. Damit ändern sich die Machtverhältnisse in der Hafenstadt wieder, nachdem beide Teams noch jahrelang zusammen in der Serie A gespielt hatten.

(SID)/Bild: Imago