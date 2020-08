San Antonio Spurs mit Pöltl weiter voll im Rennen

via

Die San Antonio Spurs setzen sich am Sonntagabend gegen die New Orleans Pelicans mit 122:113 durch und dürfen nach dem vierten Sieg im sechsten Seeding Game in Florida weiter auf die NBA-Playoffs hoffen.

Jakob Pöltl holt bereits in der ersten Hälfte zehn Rebounds und verpasst mit insgesamt 14 (5 offensiv) trotz Foulproblemen und nur 22:27 Minuten Spielzeit seine Karriere-Bestleistung um nur einen Abpraller. Weiters stehen am Ende 4 Punkte (2/4 2er), 2 Steals und 1 Assist bei 3 Turnovers und 5 Fouls zu Buche.

Die Spurs starten fast perfekt mit 14:3. Die Pelicans gleichen zwar schnell aus, aber San Antonio läuft dem Gegner um die Ohren, führt zwischenzeitlich mit 20 Punkten (51:31) und zur Halbzeit mit 17. Pöltl kann sich vor der Pause vor allem mit überragender Defense gegen Star-Rookie Zion Williamson auszeichnen. Nach einem schwachen dritten Viertel schrumpft der Vorsprung auf 103:100, doch in der Schlussphase sind die Texaner offensiv nicht zu halten und siegen am Ende sicher, obwohl Derrick White ab dem dritten Viertel wegen einer Knieprellung nicht mehr dabei ist. Die Spurs treffen 31 von 32 Freiwurfversuchen.

Jakob, bis auf das dritte Viertel war es eine sehr souveräne Leistung.

Jakob Pöltl: „Ja, wir haben heute eine sehr solide Partie gespielt. Im dritten Viertel haben wir leider ein bisschen nachgelassen, aber alles in allem können wir mit unserer Leistung sehr zufrieden sein. Vor allem damit, wie wir das Spiel am Ende des vierten Viertels das Spiel gut nach Hause gebracht haben. Ich glaube, wir können uns über einen wichtigen Sieg über New Orleans freuen.“

Du hast Zion Williamson sehr gut kontrolliert. Bist du zufrieden?

„Ich war zufrieden mit meiner Leistung gegen Zion Williamson. Vor allem in der ersten Hälfte, fand ich, hatte ich ihn sehr gut unter Kontrolle. Ich bin dann durch ein paar unnötige Offensiv-Fouls leider in Foulprobleme geraten. Insgesamt kann das ganze Team mit unserer Defensivleistung sehr zufrieden sein.“

Worauf wird es im nächsten Spiel gegen die Rockets ankommen?

„Die Rockets sind auf keinen Fall ein einfacher Gegner, spielen sehr unkonventionell mit vielen Guards am Feld. Sie werden undersized sein, dementsprechend wird es auf beiden Seiten komische Matchups geben. Es ist eine wichtige Partie für uns, wir werden uns voll reinhauen und hoffentlich können wir uns gegen die Rockets erneut einen Sieg holen.“

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)

Spurs: DeRozan 27, Gay 19, Murray 18, White 16, Belinelli 14, Johnson 9, Eubanks 8 (11 Rebounds), Walker 7, Pöltl 4 (14 Rebounds), Weatherspoon; Metu, Mills, Samanic

Pelicans: Redick 31, Williamson 25, Ingram 17, Favors 10 (12 Rebounds), Holiday 7, Hayes 6, Ball 5, Jackson 5, Alexander-Walker 3, Melli 2, Moore 2, Hart; Williams

