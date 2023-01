San Antonio verliert mit Pöltl gegen LA Lakers

In einem umkämpften Spiel hat es für die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage gesetzt. Die Texaner verloren 104:113 bei den Los Angeles Lakers. Jakob Pöltl musste sich mit fünf Punkten begnügen. Zudem verbuchte der 27-jährige Wiener acht Rebounds, vier Assists und einen Steal in 22:53 Minuten auf dem Parkett. Bereits am heutigen Donnerstag treten die Spurs bei den LA Clippers an.

Die Lakers, bei denen Anthony Davis mit 21 Punkten und zwölf Rebounds sein Comeback gab, entschieden die Partie mit einem 32:22 im Schlussviertel. Bei 89:88 in der 39. Minute war San Antonio letztmals vorangelegen. Dann folgte ein 11:0-Run der Gastgeber. LeBron James verbuchte neben elf Assists und neun Rebounds auch 20 Punkte, womit er Kareem Abdul-Jabar in der ewigen Scorerliste der NBA auf 157 Zähler nahe rückte. Aufseiten der Spurs war Keldon Johnson erfolgreichster Werfer. Er erzielte 25 Punkte.

In einem Spitzenspiel der Eastern Conference gewannen die Philadelphia 76ers 137:133 gegen die Brooklyn Nets und feierten den sechsten Sieg in Folge. Tyrese Maxey erzielte 27 Punkte, Joel Embiid steuerte 26 und zehn Rebounds bei. Brooklyn wurde von Seth Curry (32) und Kyrie Irving (30) angeführt. Ohne Nikola Jokic mussten sich die Denver Nuggets, Leader der Western Conference, bei den Milwaukee Bucks 99:107 geschlagen geben. Giannis Antetokounmpo verbuchte 33 Punkte und 14 Rebounds für die Sieger. Titelverteidiger Golden State Warriors fügte den Memphis Grizzlies mit 122:120 die vierte Niederlage hintereinander zu. Stephen Curry verzeichnete 34 Punkte, wurde jedoch kurz vor Schluss der Partie disqualifiziert, nachdem er offensichtlich mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch (Ortszeit): Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs (5 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists in 22:53 Minuten von Jakob Pöltl) 113:104.

(APA)

Bild: Imago