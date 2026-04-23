Sancho bereit für erneute BVB-Rückkehr

Nach Sky Sport Informationen hat Jadon Sancho seine Bereitschaft kommuniziert, im Sommer erneut für den BVB auflaufen zu wollen.

Wie Sky Sport berichtete, kursiert bereits seit Wochen in der Bosse-Etage beim BVB wieder einmal der Name des Engländers.Sancho, der bereits von 2017 bis 2021 und anschließend noch einmal leihweise in der Rückrunde der Saison 2023/2024 für die Schwarz-Gelben spielte, könnte bereits zum dritten Mal zu den Westfalen wechseln und wäre dabei günstig zu haben.

Der englische Offensivspieler befindet sich mit 26 Jahren im besten Fußballer-Alter und wird nach seiner derzeitigen Leihe bei Aston Villa nicht zu Manchester United zurückkehren, wo sein aktueller Vertrag im Sommer ausläuft. Der BVB könnte Sancho somit ablösefrei verpflichten, doch wie realistisch ist die erneute Rückkehr wirklich?

Sancho bereit für BVB-Rückkehr

Nach Sky Sport Informationen gab es neue Gespräche mit dem BVB, wobei man sich auch über konkrete Zahlen unterhielt. Dortmund ist nun im Besitz aller relevanten Informationen über Sancho, der viele Anfragen aus der gesamten Welt hat. Trotz dieser Vielzahl an Möglichkeiten hat Sancho nach Sky Sport Informationen kommuniziert, dass er tatsächlich bereit wäre für ein erneutes BVB-Engagement.

Nun liegt der Ball beim BVB in Person von Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, die überlegen müssen, ob sie den verlorenen Sohn wieder in den Ruhrpott lotsen wollen. Trainer Niko Kovac hat derweil nach Sky Sport Informationen bereits grünes Licht für den möglichen Transfer gegeben.

Durchwachsene Zahlen in der Premier League

Auch wenn Sancho besonders in seiner ersten Ära beim BVB die Sterne vom Himmel spielte und mit seinen 114 Scorerpunkten in 137 Spielen die Herzen der Dortmunder Anhänger höherschlagen ließ, liefern seine aktuellen Zahlen allerdings wenige Argumente für einen Sommer-Transfer. In der laufenden Saison kam der Dribbelkünstler 33 Mal bei Aston Villa zum Einsatz, wobei ihm nur ein Treffer sowie drei Vorlagen gelangen.

Einst hatte der gebürtige Londoner seine fußballerischen Anfänge in der Jugend des FC Watford gemacht, wonach er über Manchester City zum BVB kam und dort mit seinen famosen Tempodribblings, seinen genialen Vorlagen und Toren im Rampenlicht der Fußball-Welt stand.

Für gigantische 85 Millionen Euro wechselte er anschließend zu Manchester United, wo er jedoch nie Fuß fassen konnte, zeitweise suspendiert wurde und nach einer Leihe zu Chelsea weiter an die „Villans“ ausgeliehen wurde. Fußballerisch richtig Spaß hatte Sancho bislang nur in Schwarz-Gelb, wo der 26-Jährige nun sein neues altes Glück wiederfinden will.

(skysport.de/Florian Plettenberg, Jesco von Eichmann und Florian Hartmann9/Beitragsbild: Imago