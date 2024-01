Sane reagiert auf Bjelica-Ausraster

Bayern-Star Leroy Sane hat sich zur Tätlichkeit und der folgenden Roten Karte von Union-Trainer Nenad Bjelica geäußert.

Es war die Aufreger-Szene des Spiels zwischen den Bayern und Union Berlin: In der 74. Minute kam es an der Seitenlinie zu einem Handgemenge zwischen Leroy Sane und dem Berliner Trainer Nenad Bjelica, wobei der Union-Coach den Bayern-Star zweimal im Gesicht erwischte und anschließend mit Rot von der Trainerbank verwiesen wurde.

Nach Sky-Informationen gab es in den Katakomben im Anschluss an das Spiel keine Aussprache zwischen den beiden. Bjelica bereute seine Aktion zwar nach dem Spiel und erklärte die Szene aus seiner Sicht, wollte sich jedoch nur bei seiner Mannschaft und nicht bei Sane entschuldigen. „Es ist nicht zu tolerieren, was ich da gemacht habe, ich muss mich nur bei meiner Mannschaft entschuldigen. […] Ich war in meinem Bereich, wollte den Ball holen und ihm geben, er hat mich geschubst und dann habe ich natürlich reagiert“, meinte der 52-Jährige.

Sane äußert sich

Gegenüber Bild äußerte sich nun auch Leroy Sane zur Tätlichkeit des Union-Trainers. „Ich wollte eigentlich nur schnell den Ball wieder haben, um den nächsten Angriff zu starten und dann wurde es etwas wild und er hat mir ins Gesicht gegriffen“, erklärte der Bayern-Star.

Nachtragend sei Sane laut eigener Aussage aber nicht: „Die Szene ist für mich schon wieder vergessen. Soweit ich weiß, war er etwas emotional nach der Szene in unserem Strafraum. Wie auch immer – Hauptsache wir haben die drei wichtigen Punkte geholt.“

(skysport.de) / Bild: Imago