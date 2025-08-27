Sarrazin lässt den Olympia-Winter aus

Skirennfahrer Cyprien Sarrazin lässt sich mit der Rückkehr in den Wettkampfsport Zeit. Der vor acht Monaten in Bormio schwer gestürzte Franzose plant, in der übernächsten Saison wieder Rennen zu fahren.

Er führe ein normales Leben, sagte er am Mittwoch bei einem Medientermin in Le Dévoluy im Département Hautes-Alpes. „Und das ist schon ein Wunder.“ Er freue sich darauf, wieder Rennen zu bestreiten. Sarrazin sieht sich auf einem guten Weg, will aber nichts überstürzen.

Sarrazin war in kurzer Zeit zu einem der größten Herausforderer von Marco Odermatt geworden. Er stürzte Ende Dezember im zweiten Training für die alpine Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer und erlitt dabei eine Hirnblutung. Vorübergehend versetzten die behandelnden Ärzte den 30-Jährigen in ein künstliches Koma. Die Heilung verlief von Beginn weg zufriedenstellend. Trotzdem gab es Momente, in denen Sarrazin Zweifel hegte, jemals wieder Skirennen fahren zu können.

(APA)/Bild: GEPA