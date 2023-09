Sasa Kalajdzic gegen Man City & Tottenham gegen Liverpool: Die Premier League heute live bei Sky

Das „Match of the Week” aus dem Tottenham Hotspur Stadium am Samstag ab 18:20 Uhr mit Sky Experte Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld

Wolverhampton Wanderers mit Sasa Kalajdzic gegen Manchester City am Samstag bereits ab 15:50 Uhr auf Sky Sport Premier League

FC Fulham – FC Chelsea am Montag ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 7. Spieltags der Premier League, sieben davon live

Nachholspiel Luton Town – FC Burnley am Dienstag ab 20:20 Uhr auf Sky Sport Premier League

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur bei Sky

Streame die Premier League mit dem Sky-X-Traumpass

Die Verfolger aus Liverpool und Tottenham konnten am vergangenen Spieltag beide punkten und halten den Anschluss an Tabellenführer ManCity. Während Jürgen Klopp und die Reds einen 3:1-Sieg über West Ham und damit den fünften Erfolg in Serie feierten, entführten die Spurs mit Trainer Postecoglou zumindest noch einen Punkt aus dem Emirates Stadium, nachdem sie im North London Derby gegen den FC Arsenal zweimal in Rückstand geraten waren.

Am Samstagabend treffen im „Match of the week“ nun die beiden noch ungeschlagenen Teams aus Liverpool und Tottenham im direkten Duell aufeinander.

Ab 18:20 Uhr begrüßen Sky Experte Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen auf Sky Sport Premier League.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 7. Spieltags der Premier League live, u. a. das Derby zwischen dem FC Fulham und dem kriselnden FC Chelsea am Montagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Darüber hinaus ist am Dienstag das Nachholspiel des 2. Spieltags zwischen Luton Town und dem FC Burnley ab 20:20 Uhr auf Sky Sport Premier League zu sehen.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 7. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Aston Villa – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – FC Arsenal live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Manchester United – Crystal Palace live auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: „Match of the week“: Tottenham Hotspur – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago