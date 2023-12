Sasa Kalajdzic mit den Wolves zu Gast bei Arsenal: Die Premier League Wochenende live und exklusiv bei Sky

Sasa Kalajdzic mit den Wolverhampton Wanderers am Samstag zu Gast bei Arsenal – ab 15:50 Uhr live & exklusiv

Das „Match of the Week” in Manchester am Sonntag ab 17:00 Uhr mit René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld live

Sky Sport zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 14. Spieltags der Premier League live und exklusiv

Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa: Nur zwei Punkte trennen derzeit die ersten vier in der Tabelle der Premier League. Dahinter lauern mit Tottenham, Manchester United und Newcastle drei weitere hochkarätig besetzte Mannschaften in Schlagdistanz. An diesem Wochenende überträgt Sky Sport alle zehn Partien des 14. Spieltags live, jeweils fünf am Samstag und Sonntag.

Den Auftakt macht am Samstag ab 15:50 Uhr der Tabellenführer FC Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers. Parallel zeigt Sky Sport auch die Begegnungen zwischen Brentford und Luton (auf Sky Sport Mix) sowie Burnley und Sheffield United (im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live). Im Anschluss stehen ab 18:20 Uhr die Partien zwischen Nottingham und Everton sowie ab 20:50 Uhr zwischen Newcastle United und Manchester United auf dem Programm. Im Duell zwischen den beiden Champions-League-Teilnehmern geht es für beide Mannschaften darum, den Anschluss an das Spitzenquartett nicht abreißen zu lassen.

Am Sonntag überträgt Sky Sport zunächst vier Spiele parallel: Liverpool empfängt Fulham, Chelsea trifft auf Brighton & Hove Albion, West Ham auf Crystal Palace und Aston Villa ist in Bournemouth zu Gast.

Den Abschluss des Spieltags bildet das „Match of the Week“. Ab 17:00 Uhr begrüßen René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur. Zusätzlich zur klassischen Übertragung auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 4 steht das Topspiel im Etihad Stadium auf Sky Sport Mix sowie auf www.skysportaustria.at/mediathek/live auch in der „Data Zone“ zur Verfügung. Sky Q Kunden können die Partie auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in UHD/HDR erleben.

Der 14. Spieltag der Premier League bei Sky

Samstag:

15:50 Uhr: FC Arsenal – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Brentford – Luton Town live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: FC Burnley – Sheffield United im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Newcastle United – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Liverpool – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 4 & Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Chelsea – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: West Ham United – Crystal Palace live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – Aston Villa live auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: „Match of the Week“: Manchester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie in der „Data Zone“ auf Sky Sport Mix sowie auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

19:30 Uhr: “What a Strike!” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago