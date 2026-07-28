Saudi-Klub lockt Diaz! So plant Bayern mit dem Superstar

Luis Diaz will beim FC Bayern München bleiben. Trotz hinterlegtem Interesse von Al-Hilal hat der Kolumbianer den Bayern mitgeteilt, dass er keinen Wechsel anstrebt. Die Bayern planen fest mit dem Flügelspieler und führen keine Gespräche über einen Verkauf.

Al-Hilal hat nach Sky Sport Informationen Luis Diaz auf der Liste und Informationen eingeholt. Bereits im vergangenen Sommer bot der Klub bis zu 22,5 Millionen Euro netto pro Jahr. Nun soll der saudische Vizemeister laut L’Equipe an einem ersten Angebot von mindestens 70 Millionen Euro arbeiten.

Diaz will aber beim FC Bayern München bleiben und hat das dem Klub mitgeteilt. Der FCB plant fest mit ihm, führt keine Gespräche mit anderen Vereinen, ist nicht verhandlungsbereit und hat weder einen Preis festgelegt noch ein Angebot erhalten.

Diaz ist bei Bayern eingeschlagen

Im Sommer 2025 war Diaz für bis zu 72,5 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister steht der 29-jährige Kolumbianer noch bis 2029 unter Vertrag.

Der Offensiv-Star zeigte nach seinem Wechsel zum FCB keinerlei Anpassungsschwierigkeiten und kam in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen auf 26 Tore und 23 Vorlagen.