Saudi-Turnierserie mit 230 Millionen Euro Preisgeld

Die von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Gruppe hat am Mittwoch eine achtteilige Golf-Einladungsturnierserie mit einem Gesamtpreisgeld von 255 Millionen Dollar (232,51 Mio. Euro) vorgestellt.

Das erste Event soll im Juni in London stattfinden, vier in den USA, je eines in Saudi-Arabien und Thailand. Der Finalspielort Ende Oktober ist noch offen. Noch keine Angaben gibt es auch über die teilnehmenden Spieler.

Die PGA-Tour hatte bereits Sanktionen für seine Profis angekündigt, die an der Konkurrenzserie teilnehmen. Vorsitzender der LIV-Gruppe ist die australische Spielerlegende Greg Norman.