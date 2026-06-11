SC Freiburg holt japanischen WM-Starter

Der SC Freiburg sicherte sich die Dienste des japanischen Stürmers Keisuke Goto vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt.

„Mit Keisuke konnten wir einen spannenden Spieler mit interessanten Anlagen für uns gewinnen. Seine draufgängerische Spielweise wird uns guttun“, wurde Sportvorstand Jochen Saier zitiert. „Er sucht gerne die Tiefe, hat ein gutes Raumgefühl und zudem das Gespür, wie er sich im Strafraum verhalten muss“, fügte Saier an.

Goto stand seit Sommer 2024 bei Anderlecht unter Vertrag, zuvor war er ein halbes Jahr an die Belgier ausgeliehen. In der vergangenen Saison war der 21-Jährige, der Teil des japanischen WM-Kaders ist, an die VV St. Truiden verliehen. Für den Klub erzielte er in der Jupiler Pro League in 28 Spielen zehn Tore und bereitete fünf Treffer vor. Über Vertragsinhalte machte der Europa-League-Finalist der abgelaufenen Saison wie üblich keine Angaben.

(SID)/Bild Imago