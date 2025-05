„Schachspiel mit wenig Unterhaltung“ – Die Pressestimmen zum Monaco-GP

Rauchende Köpfe, zahlreiche Boxenstopps – und am Ende doch das große Comeback von Lando Norris im Titelkampf der Formel 1: Der McLaren-Pilot hat den Großen Preis von Monaco gewonnen, das befürchtete Strategie-Chaos schadlos überstanden und im Teamduell mit Oscar Piastri endlich zurückgeschlagen. Die neue Zwei-Stopp-Regel für das gewöhnlich so träge Rennen im Fürstentum brachte durchaus Aufregung – allerdings kein ungewöhnliches Ergebnis.

Das sind die Pressestimmen zum Großen Preis von Monaco.

Alle Pressestimmen im Überblick

ENGLAND

Daily Mail: „Es ist das prestigeträchtigste Autorennen der Welt, und Lando Norris kann von sich behaupten, es gewonnen zu haben. Monaco ist trotz des Mangels an direkten Duellen extrem anspruchsvoll. Das muss Norris zugutegehalten werden, auch wenn die Eignung der Strecke als moderner Formel-1-Spielplatz erneut infrage gestellt wurde.“

Mirror: „Lando Norris feierte in Monte Carlo als stolzer Monaco-Sieger – gab aber zu, dass ihm die Pole Position am Samstag mehr bedeutet hatte. Die Reifen des Briten blockierten in der ersten Kurve, aber er wehrte Charles Leclerc ab und gewann von da an mit minimalem Aufwand ein weiteres Prozessionsrennen in Monaco.“

Telegraph: „Lando Norris bezeichnete es als einen Traum, der wahr geworden ist, sich in die Liste der Monaco-Grand-Prix-Sieger einzutragen. Doch die Entscheidung über das Rennen in der modernen Ära ist noch nicht gefallen, da sich Monacos neue obligatorische Zwei-Stopp-Regel nur teilweise als erfolgreich erwies. Norris wird das nicht stören.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Vor dem Rennen im Fürstentum wurde viel über die neue Boxenstopp-Regel gesprochen, für viel Unterhaltung sorgte das Schachspiel auf dem engen Stadtkurs allerdings nicht.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Norris und Leclerc: Königliches Duell in Monaco. Ferraris Engagement genügt nicht, um einen ‚Super Lando‘ zu besiegen. Leclercs zweiter Platz ist Sauerstoff für das Team von Maranello und gibt Hoffnung für die nächsten Rennen.“

Tuttosport: „Mit einer nahezu perfekten Runde hat Norris in Monaco eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie konkurrenzfähig der McLaren MCL39 inzwischen ist. Bei dem technisch anspruchsvollsten Rennen der Saison zeigt sich die Mannschaft aus Woking in absoluter Topform – mit einem Auto, das wie maßgeschneidert für seine Piloten wirkt.“

Corriere della Sera: „Die Strecke in Monaco zwingt den Piloten strenge Regeln auf. Leclerc tut alles Erdenkliche, aber Norris hält jeglichem Angriff Stand. Obwohl Ferrari stark in Hamilton investiert hat, bleibt Leclerc der Pilot, auf den Ferrari in dieser Saison setzen muss.“

SPANIEN

Marca: „Sie wollten eine Show und bekamen Fahrer, die absichtlich ihr Tempo drosseln, um eine Lücke für ihre Teamkollegen zu schaffen. Vielleicht fällt ihnen nächstes Jahr noch etwas ein, um das klassische Rennen künstlich zu verzerren.“

As: „Lando Norris erobert ein Monaco voller Blockaden und Schummeleien.“

(SID)

Bild: Imago