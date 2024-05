Schafzahl verpasst PWHL-Premierentitel mit Boston

Theresa Schafzahl hat im ersten Jahr der nordamerikanischen Frauen-Eishockeyprofiliga PWHL den Titel knapp verpasst.

Die 24-jährige Steirerin musste sich am Mittwoch (Ortszeit) mit ihrem Club Boston im entscheidenden Spiel der Finalserie zuhause gegen Minnesota mit 0:3 geschlagen geben. Minnesota krönte sich mit einem 3:2 in der „best of five“-Serie zum ersten PWHL-Champion und sicherte sich den sogenannten „Walter Cup“.

Final-Entscheidung vor mehr als 6.000 Fans

Zur wertvollsten Spielerin der Playoffs („MVP“) wurde Taylor Heise von Minnesota gewählt. Boston geriet im heimischen Tongas Center vor 6.309 Zuschauern in Lowell/Massachusetts im zweiten Drittel durch das erste Saisontor von Liz Scherpers entscheidend in Rückstand. Schafzahl stand genau 16 Minuten auf dem Eis, allerdings bei keinem Gegentor.

In der Premierensaison der Professional Women’s Hockey League kam Schafzahl im Grunddurchgang in 20 Spielen auf drei Tore und drei Assists. In acht Playoff-Partien gelangen dem rot-weiß-roten Aushängeschild zudem drei Vorlagen.

