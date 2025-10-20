Schalke-Coach Muslic spricht über seine Zukunft

Nach zwei schweren Jahren haben Klub, Mannschaft und Fans auf Schalke wieder Grund zum Jubeln: Unter Trainer Miron Muslic sind die Schalker glänzend in die neue Saison gestartet.

Aktuell rangieren die Königsblauen auf dem zweiten Tabellenplatz. Im exklusiven Interview mit Sky Sport-ordnet Muslic die Euphorie auf Schalke ein und spricht über die Spekulationen bezüglich seiner Zukunft.

Miron Muslic bei Sky Sport …

…über die Spekulationen bezüglich seiner Zukunft:

„Das nehme ich ganz gelassen. Die Leute, die jetzt sagen: ‚Miron ist super‘, haben vor vier Monaten gesagt: ‚Was ist denn das für einer? Wo haben sie den denn her?‘ Das hat mich nicht umgehauen. Ich bin im Kopf klar geblieben – bei mir und bei der Aufgabe. Das haut mich jetzt, vier Monate später, auch nicht um. Ich bin immer noch klar und voll bei der Aufgabe. Meine Aufgabe ist Schalke 04.“

..darüber, wie er das Thema Aufstieg beiseite hält:

„Wir waren sehr behutsam in unseren Aussagen und Versprechen. Was wir uns intern versprechen, ist: Höchstleistungskultur, zwei Gänge höher schalten, als Mannschaft auftreten, alles für Königsblau geben. Das halten wir ein und ziehen das – mit kleinen Ups und Downs – Woche für Woche durch. Wir wollen in unseren Äußerungen gegenüber den Medien bodenständig bleiben. Ich habe nach dem Hannover-Spiel gesagt, dass wir in unserem Auftreten und Spiel mutig sein wollen – aber nicht in unseren Sprüchen und Zielsetzungen. Wir sprechen nicht zu viel über die Zukunft, wir bereiten sie vor.“

(skysport.de) / Bild: Imago