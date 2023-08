Schalke gegen Kaiserslautern am Samstagabend live in UHD

Sky Moderator Stefan Hempel begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Torsten „Tusche“ Mattuschka die Zuschauer:innen am Samstagabend ab 20:00 Uhr aus der Veltins-Arena

Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Topspiel am Samstagabend auch in UHD/HDR verfügbar

Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden und SC Paderborn gegen VfL Osnabrück bereits am Freitagabend ab 18:00 Uhr

Alle vier Partien am Samstagmittag ab 12:30 Uhr live, einzeln sowie in der Konferenz – u.a. mit FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf

Der Sonntag ab 13:00 Uhr live – u.a. mit Karlsruher SC gegen Hamburger SV

Sky Sport überträgt alle 306 Partien der 2. Deutschen Bundesliga 2023/24 live, 272 davon exklusiv

Wien, 02. August 2023 – Die 2. Deutsche Bundesliga ist turbulent in ihre 50. Saison gestartet – dies bekam auch Absteiger FC Schalke 04 direkt zu spüren. Nach der spektakulären 3:5 Niederlage im Hamburger Volksparkstadion folgte im Anschluss die Trennung von Vorstandsboss Bernd Schröder. Nun steht das erste Heimspiel auf Schalke an, das Königsblau gegen einen weiteren Traditionsverein, den 1. FC Kaiserslautern, bestreiten wird. Die Pfälzer verloren ihren Auftakt ebenfalls gegen Hamburger. Man unterlag dem FC St. Pauli mit 1:2. Ab 20:00 Uhr stimmt Stefan Hempel gemeinsam mit Sky Experte Torsten Mattuschka auf das Topspiel am Samstagabend ein, das Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD/HDR genießen können.

Bereits am Mittwoch um 17:30 Uhr eröffnet „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News den zweiten Spieltag, der am Freitagabend um 18:00 Uhr mit Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden und SC Paderborn gegen VfL Osnabrück beginnt.

Am Samstagmittag trifft unter anderem der FC St. Pauli auf Fortuna Düsseldorf, ehe tags darauf der Hamburger SV beim Karlsruher SC gastiert.

Sky Kund:innen können alle 306 Spiele der 2. Deutschen Bundesliga in der Saison 2023/2024 live verfolgen, den Großteil exklusiv.

Der 2. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky:

Mittwoch:

17:30 Uhr: „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News im Anschluss als Podcast

Freitag:

18:00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

18:00 Uhr: Hertha BSC – SV Wehen Wiesbaden auf Sky Sport Bundesliga 2 Sky

18:00 Uhr: SC Paderborn – VfL Osnabrück auf Sky Sport Bundesliga 3

Samstag:

12:30 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

12:30 Uhr: FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2

12:30 Uhr: SV Elversberg – Hansa Rostock auf Sky Sport Bundesliga 3

12:30 Uhr: Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

20:00 Uhr: Topspiel FC Schalke 04 – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

23:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

13:00 Uhr: Karlsruher SC – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2

13:00 Uhr: 1. FC Nürnberg – Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 3

13:00 Uhr: 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Artikelbild: Imago