Schalke marschiert – Hannover verspielt Sieg in der Nachspielzeit

Schalke 04 hat ausgerechnet dank Kenan Karaman die Tabellenführung in der 2. deutschen Bundesliga zementiert und die Krise bei Fortuna Düsseldorf verschärft.

Die Königsblauen gewannen beim Nachbarn unterstützt von 20.000 Fans mit 2:0 (1:0), der Ex-Fortune Karaman erzielte dabei die Führung. Für Trainer Markus Anfang dürfte es nun ungemütlich werden.

Kapitän Karaman per Foulelfmeter (45.+2.) und Vitalie Becker (81.) trafen für Schalke, das nun 34 Punkte auf dem Konto hat. Mehr Zähler nach 15 Spieltagen hatten in der 2. Liga zuletzt die Fortuna und Eintracht Frankfurt in der Saison 2011/12 gesammelt. Düsseldorf (14 Punkte) droht dagegen im Laufe des Wochenendes der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Tim Oberdorf sah zu allem Überfluss die Gelb-Rote Karte (55.).

Hannover gibt Sieg aus der Hand

Hannover 96 hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz spät verspielt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz kam zum Auftakt des 15. Spieltags bei Preußen Münster nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit nur zu einem 2:2 (1:0), schob sich durch das Remis aber immerhin auf Relegationsrang drei vor.

Benjamin Källman mit seinem Saisontor Nummer neun (41.) und Daisuke Yokota (73.) trafen für die Niedersachsen. In der Nachspielzeit gelang Münster aber noch der Doppelschlag: Oliver Batista Meier (90.+1, Foulelfmeter) und Zidan Sertdemir (90.+6) entrissen den 96ern den dritten Sieg nacheinander.

