Schalke zurück an die Spitze – Niederlagen für KSC & Hannover

Schalke 04 ist in der 2. deutschen Bundesliga zurück an der Spitze.

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic besiegte nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen die SV Elversberg 1:0 (1:0) und übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenführung vom SC Paderborn. Die Ostwestfalen gastieren am Sonntag beim 1. FC Magdeburg. Hasan Kurucay (4.) erzielte den Treffer der Königsblauen im Topspiel. Elversberg liegt nun vier Punkte hinter den Gelsenkirchenern zurück.

Karlsruhe geht in Bielefeld unter

Der Karlsruher SC hat einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Bei Arminia Bielefeld unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Eichner überraschend deutlich mit 0:4 (0:1) und droht den Kontakt zu den Aufstiegsrängen vorerst abreißen zu lassen.

Aufseiten der Gastgeber traf das Sturmduo Joel Grodowski (45.+3, Foulelfmeter) und Monju Momuluh per Doppelschlag (46./50.) zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor und nach der Halbzeit. Noah Sarenren Bazee erhöhte gegen indisponierte Karlsruher, die nach zwei Ligasiegen in Folge durchaus Aufstiegsambitionen hegten (60.). Die Arminia hingegen findet nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen allmählich wieder in die Spur.

Hannover verliert gegen Darmstadt

Hannover 96 hat die Rückkehr auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Durch das turbulente 2:3 (2:1) gegen Darmstadt 98 liegt die Mannschaft von Trainer Christian Titz vorerst auf Rang fünf, ein Sieg gegen die Lilien hätte zu Rang drei gereicht. Darmstadt verbesserte sich auf Platz vier.

Darmstadts Doppelpacker Kilian Corredor gelang nach seinem Führungstreffer (5.) und Hannovers Toren von Ime Okon (18.) und Kolja Oudenne (33.) auch der Ausgleich (50.) für die Gäste. Den Siegtreffer erzielte Hiroki Akiyama (90.+4). Insgesamt trafen beide Mannschaften in einem abwechslungs- und chancenreichen Spiel fünf Mal nur Pfosten oder Latte.

(SID)

Bild: Imago