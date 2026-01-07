Schareina und Lategan nach Tagessieg Dakar-Führende

Die Mittwoch-Etappe über 417 Kilometer hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien einen Führungswechsel bei den Autos und den Motorrädern gebracht.

Bei den Zweirädern holte sich der spanische Honda-Pilot Tosha Schareina in al-Ula den zweiten Tagessieg hintereinander und löste den australischen KTM-Fahrer Daniel Sanders an der Spitze ab. Schareina führt nun zeitgleich vor seinem US-Markenkollegen Ricky Brabec.

In der Autowertung war der Südafrikaner Henk Lategan im Toyota der Tagesschnellste vor dem fünffachen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Dacia). Auch in der Gesamtwertung liegt Lategan vor dem 55-jährigen Katari, der 3:55 Minuten Rückstand hat. Der saudi-arabische Lokalmatador und Vorjahressieger Yazeed Al-Rajhi stieg nach technischen Problemen an seinem Toyota aus der Rallye aus.

Der unter dem Namen Max Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz kam als 55. ins Ziel (+1:06:48 Stunden) und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 48.

(APA)/Bild: Imago