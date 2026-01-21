Scheib immer mehr sicherster ÖOC-Medaillentipp

Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib hat sich als Österreichs sicherster Olympia-Medaillentipp bestätigt. Mit ihrem vierten Saisonsieg legte die Steirerin am Dienstag in Kronplatz einen weiteren Baustein für den Spezialweltcup-Gewinn. Siegt sie auch am Samstag in Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) und kommt die Schweizerin Camille Rast nicht auf das Podest, wäre Scheib die kleine Kristallkugel sicher. Für Olympia hat sich freilich Federica Brignone neu ins Spiel gebracht.

Der Italienerin gelang knapp 300 Tage nach ihrem schlimmen Sturz bei den italienischen Meisterschaften bzw. gravierenden Verletzungen auf heimischem Boden mit Platz sechs ein beeindruckendes Comeback. Bloß 1,23 Sekunden fehlten ihr nach den zwei Läufen auf Scheib. „Es war emotional wirklich hart“, meinte die Italienerin nach dem Rennen und sandte gleichzeitig indirekt eine Drohung an die Konkurrenz aus: „Ich kann besser Skifahren, mir fehlen Trainings und Zeitläufe. Das ist wichtig, um in harten Passagen Selbstvertrauen zu haben.“

Brignone mit klarem Olympia-Fokus

Die Gesamtweltcup-Siegerin 2024/25 verfolgt mit Blick auf die Spiele eine klare Linie. Statt dem Antreten am Samstag in Tschechien begab sich die 35-Jährige nach dem Wiedereinstieg zum Speed-Training nach Cortina d’Ampezzo. Beim Großereignis möchte sie dort dann auch in Abfahrt und Super-G antreten. Im Kampf um die Riesentorlauf-Kugel kann sie bei sechs verpassten Rennen nichts mehr mitreden, Rast hat als erste Verfolgerin nun 139 Punkte Rückstand auf Scheib. Sara Hector (SWE), Alice Robinson (NZL) und Mikaela Shiffrin haben eine noch theoretische Kugelchance.

Scheib aber hat alles in der eigenen Hand, nachdem sie auf ihrem Lieblingshang erstmals abgeliefert hat. War bisher ein neunter Platz ihr Maximum auf der Pista „Erta“, brachte sie diesmal erstmals auch eine ihren Vorstellungen entsprechende Leistung. „Den Sieg wollte ich schon sehr. Man muss aus der Vergangenheit ein bisschen etwas mitnehmen und lernen, das habe ich gemacht“, sagte die 27-Jährige. „Es ist was irrsinnig Schönes für mich, weil da alles gestartet ist.“ Am 23. Jänner 2018 hatte die damals 19-Jährige in Kronplatz ihr Weltcup-Debüt gegeben.

Scheib in der Kugel-Frage vorsichtig

Acht Jahre danach ist sie das Nonplusultra im Riesentorlauf. „Der vierte Sieg, so kann es definitiv weitergehen“, meinte Scheib, war hinsichtlich der kleinen Kugel aber vorsichtig. „Es schaut gut aus, aber in drei Rennen kann noch sehr viel passieren. Ich bin sehr stabil am Ski, das spricht für mich. Es braucht aber Rennen für Rennen eine gute Performance.“ Die sie verfolgende Rast wiederum wolle sich nicht um die Punkte kümmern. „Ich fahre jedes Rennen so gut wie möglich, schaue nicht auf die Punkte. Aber Julia fährt super-super gut, hat sich diesen Sieg verdient.“

Scheib wollte sich deswegen freilich nicht zur Olympia-Favoritin stempeln lassen. „Das ist ein ganz anderes Rennen. Es ist ein Tag, an dem jeder all-in geht.“ Speziell nun auch Brignone schätzt das ÖSV-Ass für die Entscheidung im Zeichen der fünf Ringe am 15. Februar stark ein. „Sie hat noch eine gute Zeit, das besser aufzubauen. Sie hat schon eine unglaubliche Performance gezeigt, nach der kurzen Zeit sich so zu präsentieren.“ Für sie selbst gehe es einen Tag heim, bevor die Anreise nach Tschechien erfolge. „Am Freitag werde ich wieder ready sein.“

ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger zeigte sich von Scheib beeindruckt: „Sie hat jetzt dieses Selbstvertrauen und das Vertrauen in ihren Schwung. Da kann man nur gratulieren. Wenn du Siege hast, hast du auch das Vertrauen, das Richtige zu tun, wenn du es tun musst. Die aktuelle Form spricht für sich. Einfach weitertun, dann schaut es nicht schlecht aus.“ Der Rest des Teams mit Nina Astner, Stephanie Brunner und Franziska Gritsch als den Nächstbesten auf den Rängen 16 bis 18 hätte nicht das Erwartete gebracht. Assinger: „Sie haben am Samstag noch eine Chance.“

(APA)/Bild: GEPA