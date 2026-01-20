Scheib jagt vierten Sieg: Die Riesentorlauf-Startliste am Kronplatz

Nach dem Speed-Wochenende ist vor der Technik-Rennwoche: Schon heute folgt der Riesentorlauf der Damen am Kronplatz in St. Vigil – die ÖSV-Hoffnungen konzentrieren sich einmal mehr auf die dreifache Saisonsiegerin Julia Scheib.

Bevor die Riesentorlauf-Spezialistin aber als Zweite ins Rennen startet, eröffnet mit Alice Robinson eine weitere mehrfache Saisonsiegerin den ersten Lauf. Innerhalb der Topgruppe starten unter anderem noch Olympiasiegerin Sara Hector (Startnummer 4) sowie Kranjska-Gora-Gewinnerin Camille Rast (6).

Der zweite Startblock wird von Mikaela Shiffrin (8) und Lara Colturi (9) angeführt. Mit großer Spannung erwartet wird das unerwartet frühe Weltcup-Comeback der letztjährigen Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone (13) nach ihrer schweren Verletzung.

Scheib gesetzt: ÖSV-Team kämpft um Olympia-Startplätze

Drei weitere Österreicherinnen starten als Olympia-Aspirantinnen innerhalb der weiteren Top 30: Stephanie Brunner (22), Ricarda Haaser (27) sowie Nina Astner (29). Die weiteren ÖSV-Läuferinnen, die vorrangig auf den zweiten Durchgang hoffen, sind Franziska Gritsch (34), Sophia Waldauf (53), Elena Riederer (54) und Leonie Raich (58).

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.