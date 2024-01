Schick vorzeitig aus Rapid-Trainingslager abgereist

Der SK Rapid muss in den restlichen Tagen des Türkei-Trainingslagers auf Thorsten Schick verzichten. Der Routinier ist aufgrund einer Verletzung vorzeitig aus Belek abgereist.

Wie die Hütteldorfer mitteilten, hat sich Schick eine Blessur am Vorderfuß zugezogen und daher schon die Heimreise nach Österreich angetreten.

Laut Klubangaben dürfte der Rapid-Profi aber bald wieder zurück im Mannschaftstraining sein. Die Grün-Weißen erwarten nach einer bereits erfolgten Untersuchung bei Teamarzt Dr. Brandner, dass Schick rund um das erste Pflichtspiel im ÖFB-Cup gegen St. Pölten (4. Februar) bereits wieder mit dem Team trainieren kann.

Ehe es für Rapid am Freitag zurück in die Heimat geht, stehen am Donnerstag noch zwei Testspiele an. Um 9 Uhr geht es gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC und um 15 Uhr gegen Legia Warschau.

Bild: GEPA