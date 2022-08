Schicker hofft auf Höjlund-Verbleib: „Es ist für seine Entwicklung das Beste“

Kann der SK Sturm Graz seinen Top-Stürmer Rasmus Höjlund über die laufende Transferperiode hinaus halten? An Gerüchten mangelt es jedenfalls nicht. Aktuell soll auch Newcastle United am 19-Jährigen interessiert sein.

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker geht davon aus, dass der Angreifer zumindest bis Winter bei Sturm bleibt, wie er bei „DAB | Der Audiobeweis“ sagte: „Ich denke, dass es einfach für seine Entwicklung das Beste ist. Rasmus hat es bislang sehr gut gemacht. Es gibt aber auch Sachen, die er noch verbessern muss. Bei uns bekommt er die Möglichkeit. Ich denke einfach, dass er bei uns am besten aufgehoben ist. Das steht über allem. Da ist es wichtig, dass man das Sportliche in den Vordergrund stellt und sagt, er ist noch nicht so weit für diese großen Namen. So vieles Offizielles hat es dann auch noch nicht gegeben und er bleibt zumindest bis Winter bei uns. Sturm Graz ist derzeit die ideale Plattform für ihn.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #154 mit Andreas Schicker