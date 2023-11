Schiedsrichter Brych vor Bundesliga-Rekord

Schiedsrichter Felix Brych stellt am Samstag im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) den Rekord in der Deutschen Bundesliga ein. Der 48 Jahre alte Münchner wird dann sein 344. Spiel in der höchsten Spielklasse Deutschlands leiten.

Damit egalisiert Brych die Bestmarke von Wolfgang Stark vom Mai 2017. Auf Platz drei liegt Markus Merk mit 338 geleiteten Partien.

„Ich bin natürlich stolz, weil diese Zahl auch eine gewisse Langlebigkeit ausdrückt“, wird Brych in einer Stellungnahme vom Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zitiert: „Weil wir Schiris nie wirklich etwas gewinnen können, definieren wir uns eben über solche Rekorde.“

Er habe niemals erwartet, dass Starks Bestmarke jemals geknackt werde, betonte der gebürtige Münchner: „Was er erreicht hat, ist genauso zu bewerten wie meine Leistung – egal, ob ich jetzt am Ende ein paar Spiele mehr haben werde.“

(SID)

Artikelbild: Imago