Schiedsrichter fix: Böses Omen für Bayern gegen Real?

Slavko Vincic wird das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen Real Madrid leiten. Der Slowene war auch beim Münchner Viertelfinal-Aus vor einem Jahr im Einsatz. Ist dieser Schiedsrichter ein schlechtes Omen für den FC Bayern?

Der Slowene Slavko Vincic leitet am Mittwoch (21.00 Uhr) das Viertelfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Real Madrid in der UEFA Champions League.

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Positive Ergebnis-Erinnerungen wird der Unparteiische bei Trainer Vincent Kompany und dem Münchner Team um Torjäger Harry Kane nicht auslösen. Der 46-Jährige hat in der vergangenen Saison zwei Königsklassen-Partien der Münchner geleitet, beide mit negativem Ausgang.

Vincic pfiff Bayern gegen Barcelona

Vincic war in der Ligaphase bei der 1:4-Auswärtsniederlage der Münchner gegen den FC Barcelona im Einsatz. Und auch beim 2:2 gegen Inter Mailand, das vor einem Jahr das Ausscheiden im Viertelfinale besiegelte. Auch 2022 war Vincic der Schiedsrichter, als die Bayern in der heimischen Allianz Arena nach einem 1:1 im Rückspiel gegen den FC Villarreal ebenfalls im Viertelfinale scheiterten.

Immerhin: Zwei Achtelfinal-Rückspiele konnte die Bayern auch unter der Leistung des international erfahrenen Referees gewinnen: 2025 gegen Bayer Leverkusen (2:0) und ein Jahr zuvor gegen Lazio Rom (3:0).

(dpa/skysport.de) / Bild: Imago