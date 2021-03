Schiedsrichter kollabiert bei Qualifikation zum Afrika-Cup

Ein Fußball-Schiedsrichter aus Ghana ist am Dienstag in einem Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup zwischen Cote d’Ivoire und Äthiopien kollabiert.

Referee Charles Bulu taumelte laut Medienberichten in der 81. Minute über den Rasen und schien desorientiert zu sein. An der Seitenlinie sackte er zusammen, wurde anschließend von Sanitätern behandelt und mit einer Trage aus dem Stadion gebracht. Berichten zufolge war er ohnmächtig geworden.

Ghana 🇬🇭 referee Charles Bulu collapsed while officiating the 2021 AFCON Qualifier between Ivory Coast 🇨🇮 and Ethiopia 🇪🇹 in Abidjan. Swift recovery to him 🙏🏾🙏🏾🙏🏾#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/ESxPqxWskX

— N U H U ®️ (@NuhuAdams_) March 30, 2021