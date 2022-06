Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz hat nach der gescheiterten WM-Quali der Ukraine für einen schönen Moment gesorgt. Der spanische Unparteiische tröstete Ukraine-Star Oleksander Zinchenko nach dem 0:1.

The referee went to console Oleksandr Zinchenko after the match ❤️ pic.twitter.com/ovXh0d9GvW

— B/R Football (@brfootball) June 5, 2022