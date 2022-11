Schiedsrichterin Mukansanga: „Wir sind verdient hier“

via

via Sky Sport Austria

Bei der Fußball-WM in Katar pfeifen erstmals drei Schiedsrichterinnen. Eine davon, Salima Mukansanga aus Ruanda, erklärte am Freitag in Doha, sie und ihre Kolleginnen seien nicht nur aufgrund ihres Geschlechts für das Turnier nominiert worden.

„Wir sind hier, weil wir es verdient haben, hier zu sein. In unserer Konföderation oder zu Hause ist das eine andere Ebene, hier geht es um die höchste Ebene des Fußballs“, erklärte Mukansanga.

Auch Yamashita Yoshimi aus Japan und die Französin Stephanie Frappart wurden zusammen mit drei Schiedsrichterassistentinnen für die am Sonntag beginnende WM ausgewählt. Linienrichterin Kathryn Nesbitt aus den USA sagte, dass sie sich willkommen fühlen. „Wir haben das Gefühl, dass wir hier ein einziges Schiedsrichterteam sind, ohne Unterschied zwischen Mann und Frau“, sagte sie.

(APA) / Bild: Imago