Schiri Eisner erklärt Fehler bei WAC-Abseitstor: „Menschliches Versagen in der Zentrale“

Im Kärntner Derby zwischen Klagenfurt und dem WAC kommt es beim 2:1 der Wolfsberger zu einer strittigen Szene. Nachdem WAC-Profi Eliel Peretz den Ball in Richtung Tor schießt und Austria-Torwart Menzel die Kugel kurz hinter der Linie abwehrt, entscheidet Schiedsrichter Eisner nach Rücksprache mit dem VAR auf Tor.

Zugleich fragt Eisner in der VAR-Zentrale nach, ob sich Torschütze Peretz zuvor im Abseits befunden hat. Der VAR in Wien übersieht in der Folge, dass Peretz bei der Kopfballverlängerung im Abseits steht und dann als Torschütze aktiv ins Spiel eingreift – ein eigentlich irreguläres Tor. Schiedsrichter Eisner spricht von „menschlichem Versagen in der Zentrale“.

Der Treffer im Video