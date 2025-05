„Schiri = Mensch“ – Julian Weinberger über die Initiative der Schiedsrichter

Die Rolle des Schiedsrichters im Profifußball ist wohl eine der undankbarsten im Sport: Sie stehen ständig im Fokus, werden häufig kritisiert und nur selten gelobt. Mit der Aktion „Schiri = Mensch“ haben österreichische Schiedsrichter nun ein deutliches Zeichen gesetzt: Sie protestieren damit gegen persönliche Angriffe und setzen sich für mehr Respekt ein. Einer der Initiatoren ist FIFA-Schiedsrichter Julian Weinberger. Er spricht in der neuen Folge des DAB | Der Audiobeweis offen über die Entstehung, Reaktionen und Hintergründe der Aktion.

„Die Idee kam eigentlich von den Schiedsrichtern selbst“, erklärt Weinberger. Nachdem der ÖFB und die Bundesliga ein offizielles Statement zur Thematik der Schiedsrichter veröffentlicht hatten, war vielen Unparteiischen schnell klar: Das reicht nicht. Einige FIFA-Schiedsrichter tauschten sich mit erfahrenen Kollegen aus und beschlossen, ein bewusst gesetztes Zeichen in Form einer eigenständigen Aktion zu setzen. „Wir waren der Meinung, dass es zu wenig war – in der Sache und auch, wie es abgelaufen ist. Also haben wir uns beraten und gesagt, wir wollen aus Eigeninitiative noch ein anderes Zeichen setzen“, so Weinberger.

Positive Resonanz für die Schiedsrichter

Die Aktion „Schiri = Mensch“ stieß auf breite Zustimmung. „Die Reaktion, die wir Schiedsrichter selbst bekommen haben, war sehr positiv. Ich hätte das so gar nicht erwartet“, sagt Weinberger überrascht. Die Initiative fand große mediale Aufmerksamkeit – alle großen Medien des Landes berichteten darüber. Auch vom ÖFB kam schließlich spürbare Unterstützung. „Da muss ich schon eine Lanze brechen. Speziell in den letzten zwei, drei Jahren ist da viel passiert“, betont er.

Kritik gehört zum Fußball dazu – das weiß auch Julian Weinberger. „Dass unsere Entscheidungen kritisiert oder analysiert werden, ist in Ordnung. Das ist Teil des Spiels und damit haben wir kein Problem.“ Doch manchmal wird eine Grenze überschritten – wie nach dem Spiel Sturm Graz gegen Austria Wien, als persönliche Informationen des Schiedsrichters Sebastian Gishamer öffentlich gemacht und sein Privatleben ins Visier genommen wurden. „Das war deutlich drüber“, sagt Weinberger. Solche Vorfälle sind der eigentliche Kern der Aktion – der Appell, den Menschen hinter der Pfeife zu sehen.

Zeichen für den gesamten Fußball

Die Aktion „Schiri = Mensch“ ist mehr als nur eine Reaktion auf ein einzelnes Ereignis. Sie ist ein Aufruf zu mehr Fairness, Respekt und Menschlichkeit – nicht nur gegenüber Schiedsrichtern, sondern als allgemeine Grundhaltung im Fußball. Mit dieser Aktion haben Weinberger und seine Kollegen etwas Wichtiges angestoßen. Und auch wenn es nur ein Anfang ist, so ist es doch ein notwendiger. Denn eines ist klar: Ohne Schiedsrichter kein Fußball. Und ohne Respekt kein Sport.

DAB | Der Audiobeweis #257 mit Julian Weinberger

