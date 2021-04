Schlicht und modern: Logo der Super League geleakt

Ein neuer Wettbewerb braucht auch ein Logo. Wie sieht das der Super League aus?

Das in der Regel gut informierte Online-Portal Footy Headlines hat das Logo der Super League veröffentlicht. Es ist sehr schlicht gehalten. Die drei Wörter “The Super League” stehen in weißer Farbe und Großbuchstaben auf schwarzem Grund. Lediglich das “The” ist in Blau und Magenta gefärbt, was es modern macht.

So soll die Super League ablaufen

In der Nacht von Sonntag gaben die Vereine AC Mailand, FC Arsenal, Atletico Madrid, FC Chelsea, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid und Tottenham Hotspur bekannt, dass sie einen gemeinsamen Wettbewerb gründen wollen, die Super League.

20 Mannschaften spielen dann unter der Woche gegeneinander. Im Gegensatz zur Champions League sollen dann nur die namhaftesten und besten europäischen Vereine vertreten sein.

Bild: Imago