Schließt sich der Kreis? Dragovic könnte zehnten Meistertitel holen

Dieser Coup könnte aufgehen: Mit Aleksandar Dragovic hatte Austria Wien vor der Saison einen wahren Titelspezialisten verpflichtet. Nun könnten die „Veilchen“ am Samstag mit dem 34-jährigen Abwehrchef die Liga gewinnen.

„Natürlich ist es phänomenal, dass wir in der letzten Runde noch theoretisch Meister werden können“, meinte Dragovic auf APA-Anfrage. Für den Ex-Teamspieler wäre es bereits die zehnte Meisterschaft seiner Karriere, die erste in Österreich.

2009 hatte Dragovic als 18-Jähriger seinen ersten Titel im Profibereich gewonnen – den ÖFB-Cup mit der Austria. Danach folgten vier Meisterschaften mit Basel (2011-14) – jene von 2012 als Double veredelt – und zwei weitere mit Dynamo Kiew (2015, 2016 sowie Cupsiege 2014, 2015).

Mit Roter Stern Belgrad heimste der Wiener drei weitere Double-Triumphe ein (2022-24). Nur bei Bayer Leverkusen und Leicester City blieb der Erfolg in Form einer Trophäe aus.

Dragovic: „Denke nicht an den Meistertitel“

Sollte es am Samstag mit der Meisterschaft bei seinem Jugendverein Austria klappen, würde sich der Kreis für Dragovic auf unerwartete Art und Weise schließen. Damit spekulieren wollte der Routinier aber nicht. „Ich denke jetzt gar nicht an den Meistertitel, sondern nur an uns, dass wir einen Sieg holen. Weil dann wissen wir, wir werden Zweiter. Das ist auch schon sensationell. Alles andere liegt nicht in unserer Macht“, betonte der Innenverteidiger.

Dragovic warnte aber auch: „Wir müssen erst einmal unsere Aufgaben machen. Wir waren gefühlt auch schon mit dem Kopf im Cup-Finale und dann haben wir gegen Hartberg verloren.“ Man könne aber auf eine sehr gute Saison zurückblicken. „Was wir jetzt geschafft haben, ist natürlich sensationell. Was mich noch viel stolzer macht, ist eigentlich, wie sich jeder einzelne Spieler und der Trainerstab entwickelt haben.“

Mehr Titel als Österreicher im Ausland gesammelt hat übrigens nur David Alaba, mit dem Dragovic gemeinsam in Favoriten zwei Mal Jugendmeister (2007, 2008) wurde. Alaba kam ein Dutzend Mal zu Meister-Würden (zehn Titel mit Bayern München, zwei mit Real Madrid), wurde unter anderem sieben Mal Cup-Sieger (sechsmal mit Bayern, einmal Real) und holte vier Mal die Champions League (2/2) und drei Mal die FIFA-Klub-WM (2/1).