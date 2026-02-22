Die 25. Olympischen Winterspiele mit den Hauptorten Mailand und Cortina d’Ampezzo sind zu Ende gegangen.

Um 22.36 Uhr sprach IOC-Präsidentin Kirsty Coventry die traditionelle Schlussformel im historischen Amphitheater von Verona, um 22.43 Uhr erlosch das Olympische Feuer. Für Österreich trug das Goldmedaillen-Duo Janine Flock und Alessandro Hämmerle die Fahne in die Arena.

Die nächsten Winterspiele finden vom 1. bis 17. Februar 2030 in Frankreich statt. Hauptort ist Nizza, weitere Wettkämpfe werden in den französischen Alpen ausgetragen. Zuvor richtet Los Angeles die nächsten Sommerspiele aus (14. bis 30. Juli 2028). LA wird zum dritten Mal nach 1932 und 1984 Olympia-Gastgeber.

Bereits in knapp zwei Wochen beginnen in Norditalien die Paralympics (6. bis 15. März).

Doppel-Silbermedaillengewinner Wolfgang Kindl im Sky-Interview

Neben dem Duo waren aus Österreichs Team nur noch wenige Athleten dabei: Eiskunstläuferin Olga Mikutina, aus der Eisschnelllauf-Abteilung Gabriel Odor, Anna Molnar und Jeannine Rosner sowie Shorttracker Nicolas Andermann. Die allermeisten sind längst schon abgereist.

Schlussfeier am Ort ohne Spiele

Erstmals ging die Schlussfeier vor rund 8.000 Zuschauern an einem Ort über die Bühne, wo es überhaupt keine Wettbewerbe gegeben hatte: weder bei den offiziellen Gastgebern in Mailand und Cortina d’Ampezzo noch in einem anderen der Austragungsorte, sondern in der Arena von Verona. Das antike Amphitheater ist durch große Opern-Aufführungen im Sommer bekannt. Um 22.41 Uhr erlosch das olympische Feuer. Es seien „wahrhaft, magische“ Spiele gewesen, sagte die neue Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Kirsty Coventry.

Die frühere Schwimm-Olympiasiegerin lobte die Gastgeber: „Ihr habt Winterspiele der neuen Art veranstaltet und einen neuen Standard für die Zukunft gesetzt.“ Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte die Spiele als Quelle „unvergesslicher Emotionen und langanhaltenden Stolzes“. In den sozialen Medien dankte sie den Athletinnen und Athleten für ihre „herausragenden Leistungen, ihren Einsatz und Teamgeist“. Ebenso dankte sie allen, die an der Organisation der Spiele beteiligt waren. „Sie haben der Welt ein Bild von Schönheit und Kompetenz vermittelt, das dem gesamten Land Ehre gemacht hat“, schrieb Meloni.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.