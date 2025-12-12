Schlusslicht Mainz gastiert bei Tabellenführer München

David zu Besuch bei Goliath: Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga Schlusslicht Mainz 05.

Während der Rekordmeister mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer nach 13 Runden 37 von möglichen 39 Punkten eingesammelt hat, beträgt die Mainzer Ausbeute gerade einmal sechs Zähler. Daher wurde der Trainer getauscht, Neo-Coach Urs Fischer sitzt nun am Steuer. Am Samstag (18.30) kommt es in Leverkusen zum Rhein-Derby zwischen Bayer und Köln.

Bei Fischers Mainz-Debüt gab es am Donnerstag bei Lech Posen ein 1:1, der Schweizer wertete die Partie als ersten guten Schritt. Nun wartet beim Bundesliga-Comeback des einstigen Union-Trainers gleich die Maximalaufgabe Bayern. Fehlen wird der verletzte ÖFB-Legionär Phillipp Mwene, der in Posen durch Nikolas Veratschnig ersetzt wurde. Der Kärntner sah dort allerdings Gelb-Rot. Auf was sich Fischer eingelassen hat, ist dem 59-Jährigen bewusst. „Es ist wirklich Abstiegskampf. Also wenn du mit sechs Punkten zurückliegst, dann musst du zuerst aufholen“, sagte der Eidgenosse mit Blick auf die Tabelle. Als großer Außenseiter kann Mainz in München nur überraschen.

Nach einer Niederlage in Dortmund versucht indes der Liga-Fünfte TSG Hoffenheim, am Samstag daheim gegen den HSV in die Erfolgsspur zurückzukehren. „Wir müssen entschlossen sein“, forderte TSG-Coach Christian Ilzer, der gegen die Hamburger einem Landsmann eine Startelfchance geben könnte. „Bernardo fehlt uns gesperrt. Alexander Prass könnte ihn eins-zu-eins ersetzen“, meinte Ilzer am Freitag. Während das viertplatzierte Leverkusen im Derby gegen die „Geißböcke“ Favorit ist, will Salzburg-Bezwinger Freiburg am Sonntag dem Dritten aus Dortmund im Breisgau das Fürchten lehren.

