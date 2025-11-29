„Schmähführer und Teamplayer“ Brennsteiner erstmals ganz oben

Als einer mit dem schnellsten Schwung im Riesentorlauf-Zirkus galt er schon lange. Bis zu seinem ersten Weltcupsieg musste Stefan Brennsteiner 34 Jahre alt werden.

„Ich bin die letzten Jahre konstant gut Skigefahren, teilweise ist mir ein bisschen was abgegangen. Dass mir der Schritt für ganz vorne gelungen ist, ist einfach mega und das Highlight meiner Karriere“, sagte der Routinier nach seiner Triumphfahrt in Copper Mountain mit fast einer Sekunde Vorsprung.

Nach seinem persönlichen Drama bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm, als er nach wenigen Toren einen Ski verlor, nutzte Brennsteiner die Gunst der Stunde und stürmte beim zweiten Saison-Riesenslalom sogar zur Führung in der Disziplinwertung. „Das rote Trikot ist fast surreal, wenn man weiß, wie Marco Odermatt performt. Er ist blöderweise ausgefallen, aber für mich ist es natürlich eine Megasache.“

Brennsteiner als Drucklöser

Die ÖSV-Männer, die in der Vorsaison 35 Rennen lang auf den erlösenden ersten Sieg warten mussten, rüsteten sich in Colorado für eine abendliche Party. „Heute feiern wir den Brandy ab“, kündigte der viertplatzierte Marco Schwarz an. „Es nimmt natürlich Druck und macht auch jedem Spaß, wenn man sieht, dass das Skifahren da ist“, sagte Marko Pfeifer über den Saisonstart seiner Mannschaft. Der ÖSV-Cheftrainer empfand „unglaubliche Freude“ für Brennsteiner, „wenn man weiß, wie oft er schon unglaublich nahe an einem Sieg oder einer Medaille dran war“.

Im österreichischen Riesentorlauf-Team gilt Brennsteiner als Benchmark. „Brandy ist ein guter Typ, ein Schmähführer und Teamplayer. Er gibt den Ton im Training an. Wenn man sich da anhalten kann, ist es mega“, sagte Schwarz. Laut Pfeifer ist der Neo-Sieger, der bereits vier Kreuzbandrisse weggesteckt hat, im laufenden Olympiawinter für weitere Großtaten gut. „Brandy ist ein lockerer Typ, ein Schmähführer, aber er wird jetzt sehr gefährlich.“

Kristoffersen sieht „sehr starken ÖSV im Moment“

„Sowas von den Kollegen zu hören, ist schön“, antwortete Brennsteiner direkt auf die Lobeshymnen. „Für mich ist es wichtig, dass man einfach ein vernünftiger Mensch ist.“ Sich nun anstellende Schulterklopfer fürchtet er nicht. „Sollen die Schulterklopfer kommen, passt auch, ist auch schön. Aber ich weiß relativ genau, wer hinter mir steht und mir immer viel geholfen hat. Denen will ich danken.“

Nach Rang zwei in Sölden zeigte Schwarz mit Rang vier hinter Henrik Kristoffersen und Filip Zubcic neuerlich, dass er im Riesentorlauf wieder zur Weltspitze gehört. Aufs Podest fehlten nur zwei Hundertstel. „Ich habe im ersten Durchgang zu wenig attackiert, bin nicht sauber Ski gefahren. Der zweite ist mir besser gelungen, obwohl ich nicht hundertprozentig happy bin. Aber viel fehlt nicht“, konnte der nun „etwas müde“ Kärntner behaupten. Kristoffersen lobte Brennsteiner für einen unglaublichen zweiten Lauf und konstatierte anerkennend: „Der ÖSV ist sehr stark im Moment, muss ich sagen. Nicht schlecht.“

(APA) Foto: GEPA