Schmid: „Am Ende war es eine Zitterei“

via

via Sky Sport Austria

Nach dem 2:1-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen den Wolfsberger AC zeigt sich FAK-Trainer Manfred Schmid im Sky-Interview glücklich über seine Einwechslungen und über die Leistung seiner Mannschaft nach dem Europa League-Playoff-Hinspiel gegen Fenerbahce.

„Die Einwechslungen waren glaube ich nicht so schlecht, nach dem Doppeltausch gleich in Führung zu gehen. Dass der Marco (Anm.: Djuricin) Qualität hat, das wusste ich natürlich, das zeigt er mir immer wieder im Training. Marco ist ein Spieler, der könnte noch viel, viel mehr, wenn er mal richtig fit wäre“, so Schmid.